LÄSARTEXT: WEBB-SÄNT MIDSOMMARFIRANDE FRÅN JÄRVSÖ

Solen sken och termometern visade dryga 25 grader när det publiklösa firandet ägde rum på Hälsingegården Karls i Bondarv, Järvsö. Många av deltagarna var klädda i folkdräkt, några hade blommor i håret och midsommarstämningen infann sig trots det ovana upplägget. Midsommarfirandet började med att folkdanslaget dansade några danser på det nyklippta gräset till musik av Järvsö spelmanslag. Det blev några extra skratt från dansarna när tuvor, stenar och lätt motlut ökade på svårighetsgraden på danserna.

Under förmiddagen anlände sedan ett rutinerat gäng för att klä midsommarstången, nämligen familjen Silén som ansvarat för att klä Järvsös officiella midsommarstång under ett antal decennier. Olle Silén 60-årsjubilerade dessutom denna dag som stångdekorerare. När midsommarstången var smyckad och klar tågade man med Järvsö spelmanslag i täten till tonerna av Järvsö gånglåt in på tunet där stången restes och förankrades. När säkerheten var tryggad dansade avslutningsvis ett gäng barn från Båtbackens friskola tillsammans med medlemmar ur hembygdsföreningen och folkdanslaget några av de klassiska ringlekarna under ledning av Anna Thunell.

För att dokumentera årets midsommarfirande fanns Daniel Norée på plats med filmkameror och drönare och filmade allt som hände på Karls under dagen. Materialet kommer klippas ihop under veckan för att laddas upp på bland annat hembygdsföreningens sociala medier lagom till fredagen.

Under en paus i filmandet förflyttade sig dansare och spelmän till Öjegården där två uppträdanden hölls på gräset utanför så att boende och personal kunde titta och höra på från balkongerna.

Maria Båggagård