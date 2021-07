LÄSARTEXT: VM-guld i skotercross och avtackning av åttaårig kassör i Jättendal

Torsdagen den 1:a juli 2021 hade Jättendals Sockenförening årsmöte för sin ekonomiska förening Jättendalsmacken. Mötet hölls utomhus vid Godtemplargården i Jättendal. Utöver styrelsen, med ledamöter och valberedning, närvarade ett tjugotal personer på stämman.

Jättendalsmacken är den mack bland Dalvik Oils mackar som i dag säljer mest bränsle i landet. Macken drivs som ekonomisk förening och administreras av en styrelse och ideella krafter. Vem som helst kan köpa en andel i macken och på så vis få återbäring på sin tankning.

Under 2021 kommer Jättendalsmacken betala ut 25 öre per tankad liter till varje medlem som tankat sitt bränsle där. Detta och mycket annat redovisades och beslutades under årsmötet.

Jättendalsmacken passade även på att uppmärksamma Hilda Arnesson, sextonårig jättendalstjej och supertalang inom snöskotersport, för sitt VM-guld i Skotercross i Rovaniemi i april. Vidare avtackades även kassören Birgitta Larsson, som efter åtta år som kassör och styrelsemedlem, nu överlämnar uppdraget.

Mårten Olsson