LÄSARTEXT: Viksjöforsbaletten serverade en julsaga för både stora och små

Där virvlade 4-åriga snöflingor bland energiska tomtar, årsrika mammor och proffstränade Plejaderna. Vivaldis och Prokofievs toner, latinska rytmer, svenska julhymner och ringdansen Karusellen avlöste varandra i ett pärlband av danstolkningar.

Att komma till julshow med Viksjöforsbaletten är att komma till en utvidgad familjefest. Så många som bidrar innan alla till slut sitter bänkade. Trångt men generöst. Det är ju barnen som är kvällens centrum.

Dansledare Nathan Duszny har under tre månader byggt upp sitt första produktionsarbete med amatörer. Han har levt med sin skapelse dag och natt. När eleverna gått hem har han suttit kvar och sytt om kostymer från gamla produktioner. På vinden hittade han tyger, hattar, kjolar, pärlor. I halvtid kom mamma Anne från New Hampshire och tog vid med återanvändningen. Och se! I den rätta belysningen och i den dimmiga teaterröken var succén ett faktum!

Nathan återvänder till sin yrkesdans i USA – och dansretreat i Viksjöfors är hans egen melodi för uthålligt livslångt konstnärsliv.

När Nathan möter proffsdansare från Göteborg, Malmö, Stockholm på Broadway så är hans måttstock: ’How far from Styggbo is that place?’

Helena Ehrstrand