LÄSARTEXT: Välbesökt berättarkväll i Hälsingtuna

Den 11 oktober samlades vi till gudstjänst i Hälsingtuna kyrka. Tomas Jönsson predikade och Six voices medverkade med härlig sång. Efter gudstjänsten bjöd föreningen in till kyrkkaffe med auktion i församlingshemmet. Det bjöds friskt på ostkaka, hällbröd och mycket mera som ropades ut av Bo Johansson som auktionist. Vi fick njuta av Six voices skönsång även här.

Den 22 oktober var det dags igen då föreningen bjöd på en välbesökt berättarkväll i församlingssalen. Bo Johansson, vår egen berättare, höll ett intressant föredrag om platser i Hälsingtuna och människor som levt och verkat här. Han berättade också från sina egna minnen från dessa personer.

Lingarö var en levande bygd under 1900-talet. Där bodde Elof Johansson , en snickare och byggmästare, som var mycket aktiv i föreningen. Han inspirerade till gudstjänsterna i Stockåkerskvarnen.

I Håsta fanns ursprungligen fyra gårdar. Arne Jonsson växte upp i en av dessa där det drevs traditionellt jordbruk.

I byn Narsta minns Bo speciellt jularna hos Ester och Märta Andersson. De bodde i Ystegården, en genuin hälsingegård. I Ester och Märtas familj växte det upp fem pojkar och sex flickor.

Bo berättade också om Per och Signe Olsson som bodde i Silja. Det var ett strävsamt par som kom till Silja som unga. I Silja fanns ett ålderdomshem där barn och gamla blandades. Ålderdomshemmet brann ner 1954.

I byn Fors bodde Nora Gjers. Hon föddes 1915. Bo minns henne som en färgstark person. Hon hade mycket att berätta om sitt liv som började tragiskt när hennes mamma dog när Nora bara var fem månader och fadern försvann.

Stina Holmsten växte upp i Hållsta. Stina var kyrkvärd och medlem i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Bo kallar henne ett föredöme och en ljuspunkt.

I pausen serverades kaffe/te med smörgås på egenbakat hällbröd.

Lilian Holmgren