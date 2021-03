LÄSARTEXT: Utomhusaktiviteter i Långhed

På lördagen träffades ett 15-tal representanter från de tre föreningarna i Långhed: Långheds idrottsförening, Långheds byamän och Långheds bygdeförening som bjöd in till träff för att både fira och planera framåt.

Fira gjorde vi då vi fått positiva besked från Länsförsäkringar utifrån att vi sökt bidrag av dem. Redan i våras fick vi ta del av deras projektmedel från sin Samhällsfond och alltså även nu. Denna gång 15 000 kronor som ska gå till att förstärka samarbetet mellan föreningarna utifrån de gemensamma aktivitetsmålen där utomhusaktiviteter för människor i alla åldrar, med olika bakgrund och härkomst är en viktig del.

Målet är att skapa flera möjligheter till aktiviteter i Långhed och där nu nästa steg att hugga ur och skapa en stig mellan idrottsplanen och bygdegården över byamännens mark. Utefter stigen ska det successivt skapas en ”Hälgepark” för barn och unga men även ett uterum för de unga vuxna och även äldre. I vår kommer ett utomhuspingisbord att finnas utefter stigen som en första utomhusaktivitet att nyttja.

I Långhed finns många drömmar och för att förverkliga drömmar så måste det till samverkan, mycket samarbete och handlingskraft. Det finns i Långhed!

På lördagen berättade Janne Zetterberg från Länsförsäkringar om deras tankar som fint nog överensstämmer med Långheds ambitioner.

För att ge möjlighet till deltagande även för de som inte kunde komma ut denna dag på grund av olika anledningar så sände vi livesändning i 30 minuter på Facebook. Under den stunden förmedlades mycket information om skapandet och tänkandet. Vi tog även en promenad från bygdegården till idrottsplatsen igenom täta buskage som senare under lördagen röjdes upp med motorsåg. Livesändningen finns kvar att både se och lyssna på via föreningens Facebooksida.

På söndagen påbörjades arbetet med att bygga en kolmila. Det var egentligen inte första steget för det första steget är ju att såga ner träd i skogen och forsla dem till milplatsen. Skogsbolaget Rundvirke stödjer bygdeförening med virke och har kört det på plats inför söndagens uppgift: kapa upp virket i lämpliga längder. Ett gäng kolmileentusiaster använde sina krafter och påbörjade jobbet. Planen är att fortsätta arbetet i studiecirkel form hos studieförbundet Vuxenskolan såsom det gjordes förra året. Vill du vara med så anmäl dig. Går det som vi hoppas så står kolmilan redo att tändas på i augusti.

Margareta Englund, Alfta