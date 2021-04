LÄSARTEXT: Ut på tur – sociala promenader för samtal och sammanhang

Walk and talk, organiserade samtalspromenader, har blivit allt vanligare under pandemiåret. Vid sidan av det digitala rummet har utomhus blivit den plats där många har en stor del av sina sociala kontakter. Allt från jobbmöten och träningspass till barnkalas och kompisträffar har flyttat ut och hittat nya former.

För många är det enkelt och självklart att ta sig ut. För andra kan det vara svårare. Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg startar nu Ut på tur, en serie naturnära sociala promenader som öppnar upp för samtal och möten med människor.

– Att träffas och samtala är viktigt, och det är också grunden i vår verksamhet. Samtal och gemenskap ger ett sammanhang som vi mår bra av och när vi rör på oss stärker vi också psyket. När vi träffas kommer vi att prata om vårtecken men även om vikten av att delta i samhället och demokratin. Ett av syftena med Ut på tur är att motverka den ofrivilliga ensamhet som många drabbats av under pandemin. Vi vill bjuda in till ett öppet rum för alla som vill delta, säger Agnes Hedberg, verksamhetsutvecklare inom funktionsrätt på SV Gävleborg.

Ut på tur startar med promenader runt Vågen i centrala Bollnäs, en runda på knappt två kilometer längs en bekväm gångbana. För någon är Vågen runt en lämplig lätt lunchpromenad, för någon annan ett helt äventyr.

– Vi kommer att dela upp oss i smågrupper för att kunna ha avstånd men ändå hålla kontakten för ett samtal längs vägen. Vårt kontor ligger på Östra Stationsgatan så vi kommer att utgå därifrån. Eftersom kaffe är en viktig tradition när vi ses så kommer vi att bjuda på en kopp när vi promenerat klart, säger Agnes Hedberg.

För den som längtar efter längre sociala promenader i skogsmiljö kommer Ut på tur även att arrangeras på Hårgaberget under april. Den turen tar ett par timmar och innehåller både fikapaus och sägenberättande.

Annakarin Arveheden, Bollnäs