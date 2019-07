LÄSARTEXT: Två toppar – ett krävande lopp över två berg

Efter start springer man direkt uppför det 373 meter höga Åsberget. Därefter utför och upp igen, denna gång gäller Djupaåsen 329 meter över havet. En tävling som trots tunga stigningar blir allt mer populär.

Den totala stigningen är 485 meter under det 14,5 kilometer långa loppet.

Alexander Lindskog från Hemlingby LK vann på tiden 67.17 minuter, fyra minuter före tvåan Robert Lindgren IF Linnea. Trea och bäste hälsing blev Walter Lagerhäll Rehns BK och fyra Mårten Hellberg Ljusdal.

På frågan vad som var jobbigast uppför eller utför svarade segraren;

– Absolut utför Djupaåsen. Jag gillar att springa uppför, men utför är livsfarligt om man inte ser sig för och tar det säkert.

Ulrika Flodin från Rånas vann damklassen påt tiden. 76.00, en dryg minut före Helena Fernstr4öm från hemmaklubben Vallsta SK. I damklassen var de flesta deltagarna från Hälsingland.

Resultat herrar: Alexander Lindskog Hemlingby LK 67.17, 2. Robert Löfgren IF Linnea 71.12, 3. Walter Lagerhäll Rehns BK 71.57, 4. Mårten Hellberg Ljusdals RC 73.20 , 5. Johan Lindberg Stockholm 73.21, 6. Mats Mattes Edsbyns IF 74.54, 7. Jerker Sundin Delsbo 74.55, 8.Tomas Westrin Trönö IK 74.59.

Resultat damer: Ulrika Flodin Rånäs 76.00, 2. Helena Fernström Vallsta SK 77.10, 3. Hanna Gäfert Järvsö IF 82.24, 4. Azra Avdic Edsbyns IF 86.17, 5. Marika Hellberg Hudik Triatlon 87.15, 6. Ylva Lundin Edsbyns IF 97.11.

Bosse Johansson