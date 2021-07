LÄSARTEXT: Terminavslutning på skrivarkurs i Hudiksvall

Den 28 juni avslutade 14 deltagare vårterminens skrivarkurs. Kursen har anordnats via PROs folkhögskola i Gysinge och Tord Andersson har varit ledare under de tre åren som kursen pågått. Kursen har genomförts digitalt under pandemitiden och har resulterat i att deltagarna skrivit totalt 60 arbeten. En sammanställning utifrån olika teman kommer att resultera i ett skrivardokument till hösten.

Deltagarna hade inte träffats på nästan ett år vilket innebar en stor glädje att få arbeta tillsammans i utbildningen under terminens sista kursdag i Hudiksvall. Tyvärr kunde inte alla delta av olika skäl. Den 1 september fortsätter kursen och det kommer att finnas utrymme för ytterligare några intresserade deltagare. Eftersom kursen fungerat bra med digital undervisning kommer den fortsatta utbildningen att innebära att vissa träffar blir digitala.

I augusti kommer PRO föreningen även i år att utlysa en skrivartävling med tema ”Mina tankar om Coronapandemin” och hoppas på många intressanta och positiva berättelser. Maj-Britt Norlander, skrivarkursen

