LÄSARTEXT: Surströmmingsfest på Rogsta hembygdsgård

I år blev det surströmmingsfest på premiärdagen och till allas lycka fick festkommittén tag i den viktiga suringen som i år kom från Oskars. Börje Rings svänggäng spelade redan när medlemmarna kom och därmed kom den härliga festkänslan. Ett 70-tal medlemmar slog sig ner vid borden under utetältet på hembygdsgårdens tun. Börje Larsson hälsade välkommen och genast började rensning och förberedelser. Det fanns några olika varianter på upplägget på tallriken eller som klämma på tunnbrödet men det viktiga blev till slut för alla en smakrik blandning. Börje Rings historier fick middagsgästerna att ta paus i ätandet för att skratta och förundras över hur han kan komma ihåg och passa in både lokala och lite fräcka varianter. Naturligtvis fortsatte underhållningen under middagen och förgylldes med vokalisten Karin i svänggänget som sjöng vackra och kända låtar. En kort paus för att både musikanter och festansvariga skulle äta men sedan kom då kaffet med Lillemors fantastiskt goda kaka med kokosglasyr.

Den mulna eftermiddagen övergick vartefter till en solig afton men med lite lägre temperatur. På rätt dag blev det även i år en doftande fest i utetältet och en bra start inför hösten som nu förväntas bli mer normal.

Maj-Britt Norlander