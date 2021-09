LÄSARTEXT: Surdegskungen Manfred inspirerar bagare

Manfred har oerhört stor erfarenhet och kunskap kring att baka surdegsbröd och att vi nu fick möjlighet, tack vare det pågående projektet Kulturarv möter framtid, är stort. Ett projekt finansierat av utvecklingsmedel från Leader Hälsingebygden.

Till vardags är Manfred bagare på Saltå kvarn i Järna. Numera är han ofta engagerad föreläsare. Manfred har jobbat i många länder och har sitt ursprung från Tyskland.

Kursen var på två dagar och vände sig till nuvarande yrkesbagare eller bagare under utbildning. Tyvärr smög sig lite sjukdom in hos ytterligare två som anmält sig från vårt närområde, men vi hoppas kunna följa upp kursen med någon mer aktivitet framåt vårkanten då vi hoppas kunna bjuda in även dem. Kursen bjöd på teori men även mycket handfasta baktekniker.

Man brukar ofta säga att "en kock blir aldrig fullärd" och lika gäller bagare. Nygamla tekniker lyfts fram och just nu är det mycket som berör var säden odlats och på vilket sätt: Ekologiskt eller konventionellt, vad är lokalt mjöl, vilka är våra lokala kvarnar och vilken kvalitet har mjölet?

Mycket handlar nu om kultursorter och vad det innebär för näringen. Att surdeg ger ett bra näringsvärde har vi alla kunskap om men att kultursorternas näringsvärde är än högre är mer okänt.

Manfred berättade hur man hanterar surdegen på bästa sätt, att låta den mogna i sval miljö och att det ska ta tid. Degen ska hanteras försiktigt och med stor kärlek.

Annika Sahlin från Skale skafferi, i Söderhamn, medverkade och deltagarna fick se och känna på många kultursorter. Hon odlar ett flertal kultursorter som inte är så vanliga i vår region. Annika är medlem i föreningen Allkorn som vill bevara och lyfts upp gamla sorter innan de försvinner.

Allmänheten gavs också möjlighet att ta del av en föreläsning av Manfred, med provsmakning av surdegsbröd och även olika surdegar. Dessa föreläsningar blev fullbokade vilket visar att intresset är stort kring bra bröd.

Dagarna avslutades med samtal om nästa steg och tankar och planering drog igång. Bagarna vill lära sig mera och Manfred vill lära ut, samtidigt som Annika vill sprida mer kunskap om kultursorter. Det finns mycket att utveckla och projektet i Långhed pågår våren 2022 ut. Så välkomna att lära mer om bröd och surdeg i vår. Det hoppas vi på!

Margareta Englund