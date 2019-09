LÄSARTEXT: Stort intresse för byavandringen i Mo

Ett 50-tal deltagare hälsades välkomna. Lennart Sandström berättade ur byns historia och Gunnar Ohlsson (Näset) berättade om byns innevånare 2019.

Näset är en levande by med barnfamiljer. Byn finns upptagen i Gustav Vasas skattelängd 1535 med tre bönder. Före laga skifte 1916 fanns fyra hemman - idag är tre kvar.

Byns hemman: nr 1 Utegården har haft olika ägare. Per Sundin köpte hemmanet 1916. Han var bonde, sågverksägare och hade lastbil. Nr 2 Oppigården - släktgård från 1600-talet. Bönderna var Nils Jonsson - Jonas Nilsson varannan generation. Nr 3 Hemmanet uppköpt och styckat under 1910-talet. Nr 4 Västergården. Bönderna i Näset dog vid 55-års ålder (1890-talet). En familj från Ede köpte hemmanet och änkan fick bo kvar på Näset 4 under sin livstid.

Byavandringen avslutades med kaffeservering vid Utegården i Dagny Sundins trädgård.

Lennart Sandström