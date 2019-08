LÄSARTEXT: Stenödagarna är en toppenaktivitet för pensionärer – inte så tokigt för de andra heller

Allsången, som vanligt skickligt framförd av Janne och Björn fick oss uppvärmda ännu mer. Vi var väl förberedda när GUB Band från Jämtland, bestående av Gunnar, Urban och Bernt spelade många fina låtar från 60-talet som vi lätt kunde nynna med i.

Den sjätte Stenödagen bjöd på svalka i skuggan, men perfekt temperatur i solen. Som vanligt började allt med att Mats Hanold hälsar alla välkommen. Han berättade att det var sex lag som gått vidare till final i bouletävlingen som kommer att spelas klart i Stenö. Janne drog igång allsången tillsammans med broder Björn. Som vanligt började vi med Stenövisan som kom till 1944. Publiken var med på noterna och sjöng så att det imponerade på Janne.

Dagens gästartist var söderhamnaren William Strid som var med i Idol och kom femma. Vi var många i Söderhamn som röstade på honom, inte bara för att han är söderhamnare, utan för att han var bra.

Just nu håller William på att spela in en skiva med enbart egna låtar. Han har att brås på då pappa Stefan började sin bana med att sjunga och spela, han var också med i talangjakten på Folkets Hus där han sjöng Öppna din dörr. Han har sjungit med bandet Topix och var senare med i Hedes dansorkester.

William hälsades med en varm applåd. Han sjöng bland annat Wake Me Up med Avicii och Utan dina andetag med Kent. William framförde den på ett känslosamt sätt.

Han sjöng även Tommy Nilssons Öppna din dörr och gjorde det lika bra som hans pappa gjorde.

I natt är jag din är ett annat magiskt framförande från William, han avslutade med Don´t Love You No More, en låt av Craig David.

Rungande applåder från publiken ljöd över hela Stenö. Många ville fram och tacka William för ett fint och känslosamt framträdande, ett par överlyckliga barn fick Williams autograf på sina armar.

Sedan var det dags för macka och kaffe samt information från SUIF som anordnar bordtennis-VM och Para-VM 2020 i samband med Söderhamns 400-årsfirande.

Några resor presenterades innan dragningen på entrébiljetten, många priser delades ut. Tipsrundan hade även den många vinster som drogs bland de som deltagit. Mats och Barbro genomförde dragningen på ett rutinerat sätt.

Den 7 augusti är en doftkväll, nämligen ”Surströmming”. Underhållningen står KGB för, inte att förväxla med ryska underrättelsetjänsten.

Text och foto: Kalle Brodin