LÄSARTEXT: Stående ovationer för Gösta Svensson kvartett vid SPF Glada Hudiks musikkafé

– Och kan man tänka sig. Det är lika roligt att spela idag som det var för 73 år sedan då jag lärde mig att hantera mitt dragspel. Det är ingen överdrift påstå att musiken är mitt liv. Och det finns väl inget mer inspirerande än att få spela för folk som tycker om att lyssna till musiken eller ta sig en svängom på dansgolvet, säger Gösta Svensson.

Visst, fingrarna är kanske inte lika mjuka och följsamma som förr. Men det gör ingenting. För denne musikens mästare behöver bara snudda vid tangenterna så uppstår det skön musik. Musik som går hem i stugorna, om uttrycket tillåts. Så det var ingen högoddsare att Gösta Svensson och hans musiker skulle fylla Patricia till sista plats när kvartetten framträdde på SPF Glada Hudiks musikkafé.

Det är bara konstatera att det här blev ett musikkafé helt i publikens smak. Mycket tack vare en väl vald och passande repertoar. Musik som gillades av ”åldersrika” kafébesökare. En minnenas eftermiddag om man så vill. Grabbarna i kvartetten var i högform. Det gick ett sus genom publiken när Roland Bolander, trummis och sångare, öppnade med All of me. Efterföljande Fats Waller-potpuri gick inte av för hackor.

Det blev flera jazziga låtar och en och annan gammal hederlig svensktoppsgoding. Kristina från Vilhelmina kom på besök, proffsigt presenterad av Roland Bolander, sång, och fint kompad av kompisarna i bandet. Smile, den gamla tryckarlåten satt som en smäck. Och mellan varven drog Roland Bolander en och annan historia. Avslutningen blev någonting alldeles extra.

Vad stod då högst på önskelistan när publiken fick önska en låt?

Jo, en låt som väckte många minnen till livs. För vem har väl inte lyssnat eller dansat till Buona Sera med Little Gerhard, (först lanserad internationellt av Louis Prima) en låt som hängde med i många veckor på svensktopplistorna.

Bättre än så här kan inte ett musikkafé vara, tyckte publiken och hyllade Gösta Svenssons kvartett med bravorop och stormande applåder. Det blev också en minnesvärd dag för Roland Dahlberg som besökte sitt första musikkafé som ny ordförande för SPF Glada Hudik.

Hans Wandér