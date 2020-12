LÄSARTEXT: SPF-seniorerna Glada Hudik och covid-19

Att vara årsrik i dessa tider och inte få träffa sina vänner och umgås, kan ta på krafterna. SPF-seniorerna Glada Hudik arbetade under hösten fram några aktiviteter, som är gångbara.

”Lär känna en del av Din stad”, en promenad i ensamhet eller med nära vän, genomfördes ett par veckor i månadsskiftet oktober/november. Ett 120-tal medlemmar deltog.

”Månadens ordförandebrev” till alla medlemmar sändes ut första gången i oktober. Brevet innehöll föreningsinformation, som tidigare ingick vid månadsträffarna. Frågor som inkommer besvaras. En tävlingsordfläta har bifogats i decemberbrevet.

En andra omgång av ”Lär känna en del av Din stad” har startat och pågår fram till den 15 januari. Promenaden sker i centrala staden på Väster, mot Håstaholmen och Håstaområdet. Under två lördagar har informationsblad/karta lämnats ut vid föreningslokalen. Medlemmar med e-post får underlaget via mail. Många medlemmar saknar dock e-post och datormöjligheter. Dessa får ett personligt brev, som delas ut av några medlemmar. Den stora responsen och gensvaret på föreningsaktiviteterna gör att SPF-Seniorerna Glada Hudik kommer att fortsätta på liknande sätt under vinter/våren 2021.

