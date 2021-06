LÄSARTEXT: SPF seniorerna Glada Hudik fortsätter med att lära känna sin stad och sin kommun

Då covid-19 drabbade alla i februari/mars förra året stoppades all föreningsverksamhet. En förening där fler än 90 procent av medlemmarna ”stängdes inne” på grund av 70-årsrestriktionerna, har väl ingen chans att fortsätta?

Svaret är: Visst har den det. All stoppad verksamhet ligger och väntar att kunna starta igen. Vaccinationerna startade så smått i januari/februari. Många har även fått sin andra dos. Ett antal SPF-are deltar som volontärer vid upprättade vaccinationscentraler, där Röda Korset bistår.

Föreningens styrelse har haft sina möten och från januari digitala Zoom-möten. Sedan oktober har ordförande Roland Dahlberg skrivit månadsbrev via e-post eller via Post Nord till alla medlemmar. Covid-19-aktiviteten ”Lär känna en del av din stad” startade i oktober och avslutades under maj. 100-talet medlemmar har deltagit vid varje omgång. En omgång omfattade två till tre veckor.

Det gällde att som ensam eller tillsammans med nära vän söka adresserna. De som deltagit har letat sig fram till de 90 olika adresserna/platserna och svarat på ställd fråga. Många har verkligen uppskattat arrangemanget; inte minst upptäckt hur vacker vår stad är och inte minst alla konstverk och fina platser och vyer vår stad har att erbjuda.

För de medlemmar som har svårt att promenera har möjligheten att lösa en ”ordfläta” eller svara på ”frågor vid köksbordet” varit ett alternativ, som följt med ordförandebreven. Under maj startade boulespelarna upp igen, då restriktionerna ändrats en del. Det var med glädje entusiasterna fick träffas, spela och talas vid igen. Nya spelare är välkomna.

Tre Orienterings-klubbars (OK Dellen, Forsa och Hudiksvall OK) jättefina arrangemang Hitta ut startade den 13 maj. SPFseniorerna Glada Hudik deltar i år för första gången i friskvårdsutmaningen. Sju frilufts-områden i vår kommun kan besökas. Inte mindre är 150 ”checkpoints”/kontroller kan hittas med hjälp av en jättefin karta. Hudiksvalls stad med omnejd och Delsbo med omnejd har de flesta. Fram till den 10 oktober pågår denna aktivitet, som är helt gratis. Kontrollerna har fyra svårighetsgrader, grön, blå, röd samt svart. SPFseniorerna Glada Hudik satsar i första hand på de gröna. I Friskvårdssatsningen ligger SPFseniorerna på plats 5 av 32 efter en månad.

Ulf B Sundh