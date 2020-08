LÄSARTEXT: SPF Järvsö reste till Fårö på Gotland

Vädret kunde vi inte klaga på, total stiltje från Stockholm till Visby. Väl framme i Visby mötte vår guide Anna oss vid kajen. Anna är en välkänd Gotlandsbo som känner sin ö både utan och innan. SPF Järvsö hade vi en tidigare resa lärt känna Anna, därför var det roligt att åter igen få träffa henne och ta del av hennes kunskaper om Gotland.

Fårö var huvudmålet för resan och det finns mycket att säga om Fårö.

Nordost om Gotland ligger Fårö, Gotlands mindre grannö som på bara åtta minuter nås med gratis färja från Fårösund. Med sina underbara sandstränder, säregna natur och ståtliga raukfält är Fårö ett av Gotlands mest besökta och omtalade besöksmål.

Det var på Fårö Ingmar Bergman valde att bo och leva under en stor del av sitt liv, och här har han också spelat in många av sina filmer. Hans konstnärliga gärning firas varje år under Bergmanveckan, ett evenemang som lockar filmarbetare och filmintresserade både från Sverige och utlandet. Andra återkommande och populära evenemang på Fårö är Barnkörveckan, Raukloppet och Fårönatta.

På mycket smala grusvägar åkte vi så förbi Ingemar Bergmans gård, inte där han bodde men där han hade sin studio.

Vi besökte Fårö kyrka som ligger fantastiskt vacker intill havet. Givetvis besökte vi graven där Ingemar och hans tidigare fru Ingrid ligger begraven.

En dag går fort på Gotland – men vilken dag det blev. Härligt att äntligen få komma igång med våra resor, det har varit en lång vår och sommar utan att få träffa alla härliga medlemmar i SPF Järvsö. Hoppas vi ses snart igen!

Bosse Jörneblad