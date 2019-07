LÄSARTEXT: SPF Järvsö åkte till midnattssolen

Strax före Timrå serverades kaffe och smörgås och lunchen avåts ute i solen. I Burträsk besökte vi Västerbottens mejeri med föredrag, avsmakning och möjlighet till inköp. Efter en lång färd var vi framme vid Storforsen, utanför Älvsbyn. Fint att sitta och äta middag med forsen utanför. Dag två anlände vår guide Per Åsander. Vi började med att åka upp mot forsen. Där promenerade vi ner och tittade på det mäktiga fallet. Kaffepaus i Jokkmokk. Vidare mot Porjus med sitt kraftverk och stora dammar. I Jukkasjärvi var vi inne i den fina kyrkan med altartavlor av Bror Hjort. Vi besökte Kiruna stora vackra träkyrka.

Dag tre började med att vi såg på det nybyggda kommunhuset, Kristallen, och den gamla klockan som flyttats hit. Mot Björkliden utmed Torneträsk, Sveriges näst djupaste sjö. När vi passerade Björkliden såg vi Lapporten. Nu hade vi nått norska gränsen och då spelades norska nationalsången. Landskapet såg helt annorlunda ut nu. Lunchen åt vi i Bjerkvik, våfflor med sylt och römme. Dagens mål är Melbu. Hela tiden fint väder och frisk luft.

Nästa dag tog vi färjan och åkte mot Å, där vi bjöds på god lunch. Överallt var det stora ställningar med torkad torsk. Nu var vi framme i Svolvaer. Hotellet låg vid kajen och efter en stund kom Hurtigrutten in. Vi hade möjlighet att gå ombord med Per som ledsagare. Nästa dag var ledig och en del åkte båt på natursafari. Vi var 18 st som satt ute på däck i solskenet. Otroligt vackra vyer. Inne i Trollfjorden serverades god fisksoppa som tillagats under färden. När vi kom iland igen satt vi och tittade på de stora båtarna. Sen var det dags att packa, så att allt var klart till morgondagen.

Tidig frukost, ner med väskorna till bussen och sedan ner till hamnen för att ta färjan till fastlandet. Vi åkte förbi många små öar och efter drygt 2 timmar landade vi i Skutsvik. Vi åkte igenom 11 tunnlar, byggda utav krigsfångar. Picknick i solskenet. Vi åkte förbi Fauske som är känt för sin fina marmor. Drack kaffe vid monumentet vid Polcirkeln. Färden gick vidare och snart passerade vi gränsen mot Sverige och vid halvåttatiden var vi framme i Tärnaby för sista natten.

Nu bar det iväg hemåt. Lunchuppehåll på Fjällsjögården i Backe. Sollefteå, Sundsvall och Hudiksvall svischade förbi och vid 20-tiden var vi åter hemma.

Sonja Thunborg