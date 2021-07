LÄSARTEXT: Sommarjobb är viktigt för ungdomar

Hur är det att komma ut i yrkeslivet? Hur är det att jobba?

Två frågor som sommarjobbarna får uppleva och fundera kring under sitt första sommarjobb i livet.

Långheds bygdeförening får hjälp av sommarjobbare som har sommarjobb via kommunen. Ungdomarna arbetar sex timmar per dag under tre veckor och de får göra allt som ska göras på ett sommarcafé som föreningen driver i sommar.

Arbetet innebär inte bara att låsa upp dörren och servera kaffe utan det är oerhört mycket jobb ”backstage”. Första veckan på jobbet planerades hela arbetet och mycket bakades.

Det bakades både med och utan både gluten och mjölk för att tillmötesgå alla önskemål hos gästerna. Tunnbröd är en stor del på menyn och det bakas nära nog varje dag.

Ungdomarna fick lära om hygien, uppläggning, källsortering, men även om hur bord placeras och hur det skyltas upp i dessa coronatider. Ett viktigt inslag är att förstå kopplingen till hur det är att driva ett företag.

Gästerna i fokus är ledordet och resultatet efter första veckans öppet är fina lovord. Glada och nöjda gäster äter soppa och tunnbrödsmacka med olika fyllningar och avrundar ibland med ”bullajuk” som är en gammal, lokal och traditionell dessert eller mellanmål som absolut måste att provas!

Nu har sommarcaféet rullat igång och föreningen bjuder även in till konserter, konstutställningar, tacoaftnar och musikkvällar. Passa på och kom och träffa de engagerade ungdomarna som sommarjobbar i Långhed.

Margareta Englund