LÄSARTEXT: Skidåkning förr i tiden

Hilda och Edvin Nilsson, finklädda och ute på söndagstur med skidor en vinterdag omkring 1910 i Rappsta, Trönö. Deras mamma Kristina som var född i Kyrkbyn i Mo hade utbildat sig till barnmorska och år 1905 flyttade hon med sin familj från Flor nr 5 i Mo socken, där maken Magnus Nilsson var född, till barnmorskebostaden i Rappsta, Trönö.

Då var barnen Hilda och Edvin 8 och 3 år. I Trönö hjälpte Kristina mera än 1000 små Trönöbor till världen under 28 år, till 1932. Det föddes ungefär ett barn per vecka i Trönö på den tiden så hon fick dessutom rycka in och ta hand om akuta olycksfall, skogsarbetare med huggskador som behövde sys mm. Under tiden för spanska sjukan 1918-1920 hade hon ansvar för de sjuka i bygden och fick efteråt mycket beröm av dr Böhme från Söderhamn för sin insats.

Maken Magnus Nilsson arbetade i Trönö som urmakare och hade egen verkstad. Efter att Kristina slutat sin tjänst som barnmorska flyttade makarna till Söderala, där Magnus avled 1946. Då var sonen Edvin Nilsson gift med Edit Strandlund, tvåbarnsfar och bosatt i Söderhamn. Dottern Hilda hade gift sig med Lars Larsson, bonde på Västergårn i Wij i Trönö och de fick som enda barn sonen Tore Larsson, som så småningom gifte sig med Elsa Lennholm. När de båda dog barnlösa hade de testamenterat nästan hela sin kvarlåtenskap till Trönö Hembygdsförening.

Birgit Lundgren