LÄSARTEXT: Säsongstart för boulen och en kulturell PROmenad i Hudiksvall

Christer Carlsson hade i vanlig ordning förberett banorna och tagit fram boulekloten. Spelarna fördelade sig på två banor och både lillen och kloten kastades ut. ”Det känns positivt att få komma ut och komma igång samt ha något att längta till” var några av kommentarerna från deltagarna. Rekommendationerna som gäller följdes och avstånden hölls, alla hade handskar och under fikat spred alla ut sig runt borden och på medhavda stolar.

Nu är våren och boulen här och alla kämpar vidare under coronan.

PRO-medlemmar som planerat gå promenaden på Öster denna dag fick börja med en kort tur upp till Fiskebyvägen. Där väntade underhållning av Östen Eriksson, Ulrika Beijer och Per Engman. Många hyresgäster från både Fiskebyvägen och området runt Öster hade samlats på gårdsplanen och några stod uppe på sina balkonger och lyssnade. Solen tittade fram med jämna mellanrum och vindarna hade avtagit vilket gjorde att lyssnarna kunde njuta – men inte riktigt stå still – när vissa låtar sjöngs. Det var en varierande repertoar som publiken fick njuta av och både Östen och Per ackompanjerade på sina instrument. ”Fältuppträdandet” hade börjat på förmiddagen och fortsätter under två dagar på olika platser i kommunen. En fantastisk föreställning som var helt gratis för oss.

Därefter bjöd PRO-föreningen sina medlemmar på fika som förstärkning inför promenaden. Dagens tur blev inte så lång utan gick utmed gatorna på Öster och upp till Rummelkullen. ”Ett fantastiskt grönområde med lite skog, slingriga stigar och med en inbjudande utsikt över Hudiksvallsfjärden” blev sammanfattningen av dagens promenad. Maj-Britt Norlander