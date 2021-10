LÄSARTEXT: Sagostund för vuxna på plats igen

Vi hade under 2020 lyssnare från norr till söder och flera succéer via ABF Hälsingekustens hemsida och Youtubekanal. Läsarna uppskattade detta inslag i de ensamma och lite dystra tider som rådde under 2020. Nu börjar samhället sakta öppna upp och ABF följer sakta efter.

Vår populära Sagostund för vuxna med Elsie Bäcklund Sandberg blir nu fysisk igen men fortsätter ändå vara digital för dig som inte kan ta dig dit på plats eller hellre sitter hemma i soffan och myser när du lyssnar.

Fysisk som digital är våra Sagostunder kostnadsfria för alla. På plats på Funktionsrätt i Hudiksvall träffas vi och lyssnar på Elsies varma röst som läser medan vi andra avnjuter en kopp kaffe och gott fikabröd som Elsie bjuder på.

Det sista Elsie läser för terminen är en underbar berättelse i 2 delar av Anita Salomonsson. Missar du någon av delarna kan du gå in på vår Youtube-kanal och lyssna i efterhand.

Till våren återkommer vi med fler tillfällen att ta dig in i bokens underbara värld

