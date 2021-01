Vi hade under 2020 lyssnare från norr till söder och flera succéer via ABF Hälsingekustens hemsida och Youtubekanal. Läsarna har uppskattat detta inslag i dessa ensamma och lite dystra tider där Elsie Bäcklund Sandberg läser högt för oss med sin behagliga, värmande röst. Vi vill därför fortsätta med detta helt kostnadsfria inslag under 2021 och Elsie återkommer 10/2, 24/3 och 5/5. Så ta en kopp kaffe hemma i soffan, njut av detta och var rädd om er.

Pia Tillemar