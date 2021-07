LÄSARTEXT: Rockpastorn Pontus J.Back i Bollnäs

Rockpastorn Pontus J.Back från Österbotten i Finland har sångkonserter under en veckas tid i Edsbyn och Bollnäs. På fredagskvällen den 2 juli sjöng han i trädgården vid Missionskyrkan i Bollnäs och under torsdagen den 8 juli från kulturscenen utanför biblioteket. Pontus varvar sina sångkonserter med berättelser om sitt eget liv. Från att under ett antal år varit artist i rockband som Status Quo, Whitesnake så fick hans liv en helt annan inriktning för 15 år sedan.

Livet som rockartist förde honom djupt ner i alkohol och drogmissbruk. Till slut hamnade han på Centralsjukhuset i Vasa där man konstaterade att läget var så allvarligt att han var döende. Men något dramatiskt skedde och livet fick en annan inriktning. En av hans sånger som han sjunger överallt heter "miracle".

Med på alla Pontus framträdande har han också sina papegojor som heter Nixon och Reagan. Från dessa fåglar berättar han hur han fått lära sig livets främsta egenskap nämligen tålamod. På söndag avslutar han sin turné i Hälsingland genom att ha en konsertgudstjänst vid scenen på Vevlingestrand.

David Duveskog