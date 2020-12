LÄSARTEXT: PRO på besök hos Fagerströms Karameller

Anders Fagerström kom ut på gårdsplan och gav besökarna en inblick i tillverkningens historia. Det började 1918 när Anders mormor blev en av flera tillverkare i Hudiksvall. Sonen Erik tog vid på 1950-talet och flyttade in verksamheten i nuvarande lokaler. Maskiner köptes in för att öka produktionen och dessa maskiner är fortfarande i bruk. De hundraåriga recepten gäller fortfarande som grund och hur tillverkningen går till i dag kan besökarna ta del av i skyltfönstret. Det tillverkas flera hundra kilo karameller per dag och säljs på en marknad i första hand i södra Norrland. Företaget har i år tvingats avstå från försäljning på olika marknader på grund av coronapandemin.

Numera sker produktionen i bottenplanet i denna vackra 100-åriga byggnad och högre upp i huset har Anders och Eva sin bostad. Den fjärde generationen är redan etablerad i detta gedigna hantverk.

För att underlätta coronaanpassade inköp har Fagerströms kompletterat karamellboden och byggt en liten självbetjänande butik på gårdsplanen. Vid besöket fanns det gott om både julgodis, choklad och fabrikens kända konfektyrer i olika smaker vilket fick gruppen att handla inför julen.

Maj-Britt Norlander