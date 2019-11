LÄSARTEXT: PRO-kören har turnerat under hösten

Redan den 15 oktober var repertoaren klar och det första framträdandet gjordes på Helenedals demensboende. Det blev ett uppskattat besök med dragspelsmusik och sånger.

Turnén fortsatte med ett framträdande på Tunbacka äldreboende den 5 november. Där var kören verkligen efterlängtad och intresset från de boende gjorde att det blev fullsatt i samlingslokalen. Med tre musikanter och en härlig blandning av låtar blev stämningen på topp och dacapo önskades på sista låten ”Swing it magistern”.

Vid föreningens jubileumslunch på Patricia den 8 november deltog en mindre grupp ur kören med några uppskattade sånger och framför allt ”Med en enkel tulipan”.

Nästa äldreboende som fick besök den 12 november var Fredens Kulle. I den vackra samlingssalen spelade och sjöng kören för pensionärerna och inbjöd även här till att sjunga med. Uppskattningen visades med att en anhörig höll ett tacktal.

Alla framträdanden har inletts med körens signaturmelodi och efter framträdanden har kören samlats kring uppdukade kaffebord.

Den 20 november blev det ett speciellt framträdande på Glysis i samband med att Hudik Hockey spelade en hemmamatch och PRO var matchens förening. Det var första gången kören underhöll i en sportanläggning och kören framträdde i kafeterian under båda pauserna.

Att underhålla och glädja andra med sång och musik tycker kören är fantastiskt. Minnen väcks till liv och att få andra sjunga med öppnar sinnen och känns underbart.

Sista framträdandet blir under julfesten på Högliden den 5 december. Inför detta kommer kören att öva in julsånger, bjuda in en gäst samt bjuda på ett extra luciatåg samt julspex.

Maj-Britt Norlander