LÄSARTEXT: PRO Kilafors fick besök av estetelever och Lena Rieback

I foajén välkomnades vi av mysiga värdinnor. Inga och Tina. Från salen hördes musik från dragspel, bas och fiol det var Bertil, Erik och Ove som spelade.

Ordförande Inga Strömberg hälsade alla välkommen och meddelade att Sigrid Bolkéus skulle testa oss på Hanebo dialekter medans vi väntade på esteteleverna.

Lena Rieback presenterade sina elever, fyra grabbar och elva tjejer, som gick andra året på estetiska programmet.

De sjöng och agerade i hela femton låtar och alla var välkända för oss, vi kunde nynna med i samtliga bitar. Allt från Åke Wassings låt Se nu tittar lilla solen in igen till Med dej i mina armar, Min soldat och Natt på Ancora bar. När Swing it magistern framfördes spexade några olydiga elever och ville inte göra som magistern sa men efter ett tag var även magistern med i dansen. Under ekars ljuva grönska framfördes av grabbarna och ett kärlekspar sjöng Med dej i mina armar. Väldigt bra! Sen blev det allmän dans när en tjej med fiol spelade Fiolen min och ensemblen bjöd upp och dansade med oss seniorer. Mycket uppskattat!

Köket med Håkan Hedberg i spetsen hade dukat borden med tulpaner och blåbärsris och serverade köttbullar med tillbehör. Mycket gott!

Några dagar tidigare var Håkan också inblandad, då serverade köket matiga mackor till 85 personer. Det var när PRO-vetarna möttes i en tävling där tre lag skulle göra upp om vem som skulle gå vidare till nästa nivå. Lag Bollnäs, lag Rengsjö och lag Kilafors tävlade och som väntat gick lag Bollnäs vidare.

Eva Lucchesi presenterade några nya resor. Margareta Brolin lämnade information om linedance. Ing-Britt Jonsson meddelade att torsdagsgympan börjar igen och det var uppskattat.

Eivor Sköld hade som vanligt pausgympa med oss – att hon orkar, detta energiknippe.

Innan lotteridragning kom det efterlängtade kaffet fram på borden och till det hembakad långpannekaka. Många fina vinster delades ut

Inga Strömberg informerade om banker och kontanter igen och till nästa möte i februari kommer en representant från civilförsvaret.

Birgitta Boström