LÄSARTEXT: PRO-föreningar såg Östen med Restens föreställning

Den 7 december reste ett antal PRO-föreningar i samverkan till Iggesund för att se föreställningen "Julklappar ihop".

Det var en förväntansfull stämning i bussen, efter att Tobbe hälsat välkommen på resan, på sitt oefterhärmliga charmiga sätt, tog den outstandige reseledaren Mats Hanold vid och som på sitt hurtfriska sätt fyllde i informationen om föreställningen,.

Tvårätters middag skulle serveras under föreställningen – det började redan vattnas i smaklökarna, hur skall det här gå till undrade flera av oss. Det visade sig att det var dukat och klart i lokalen på övervåningen och att underhållningen skulle ske därinne med början efter förrätten, som vi fick oss serverad på ett otroligt bra organiserat vis. Det gick snabbt, trots att det var fullsatt. Och god var den också. Den retade våra smaklökar så att vi skulle längta till huvudrätten.

När mörkret släcktes förstod man att något var på gång. Under pampig intro som påminde om när Elvis skulle framträda så tågade de in och möttes av rungande applåder medans ”Östen me Resten” smög sig fram. Och som vanligt är de något av det bästa man kan få uppleva. De har en otrolig förmåga att blanda humor och allvar, alltid samstämmiga.

Efter en halvtimme var det dags för varmrätten, som var fläskfilé med potatisgratäng – fantastiskt gott. Publiken uppmanades att på en griffeltavla skriva ned önskningar om låtar man ville höra. Griffeltavlan var placerad på ett chokladhjul. Andra akten inleddes med att Östen snurrade på tavlan, när hjulet stannade visades den önskning som låg i linje med där tavlan stannat och som sen spelades upp. I det här momentet visade Östen och Resten sin storhet med att kunna förvandla allt till något kul och bra.

Alla var vi nöjda och glada efter detta trevliga besök i Iggesund.

Kalle Brodin