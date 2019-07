LÄSARTEXT: PRO:are kryssade med Ådalen III på Ångermanälven

Resan gjordes med Larsa Lönn som chaufför samt Ingegerd Nordlund som reseledare. Efter en fikarast längs E4 kom vi till Härnösand. Chauffören gjorde en extra sväng runt i Härnösand och deltagarna fick guidning av Lars Norlander om stadens historia och utveckling, sevärdheter, sportanläggningar mm.

Sedan blev det byte av färdmedel och alla steg ombord på Ådalen III. Kaptenen hälsade välkommen och båten lämnade hamnen. En fantastisk lunchbuffé dukades fram med många olika fiskrätter, sallader, varma rätter, hembakat tunnbröd och tillbehör. Alla njöt av den goda maten och backade för att bl a ta lite till av laxtårtan.

Efter maten tillbringade en del av resenärerna båtturen ute på däck i det fina sommarvädret. Båtresan gick längs Ångermanälvens stränder där fanns många vackra vikar med vacker och orörd natur att beskåda. Båten passerade Hemsön, Lungön och gick därefter in i Norafjärden. Båtens kapten höll alla informerade via högtalare. Båtturens höjdpunkt var när vi åkte under Höga kusten-bron och vi kunde tydligt se de höga pylonerna. Kapten informerade om brobygget och resenärerna passade på att fota bron underifrån. Det blev några härliga timmar till älvs och många passade på att umgås och lära känna varandra.

Före och efter maten underhöll ”Pelle med Saxen” med många fina och kända låtar. Han både sjöng och spelade altsax och efter buffén startade han ett musikquiz. Det var två lag som hade åtta rätt och efter ett antal utslagsfrågor fick tävlingen ett vinnande lag som fick stora applåder och Ådalenböcker i pris. Pelle fortsatte underhålla fram till vi kom tillbaka in i Härnösands hamn.

Bussen väntade på kajen och fortsatte resan till Skvaderns hemviste, Norra berget i Sundsvall. Vi strövade runt i friluftsmuseets område, besökte försäljningen av hantverk, souvenirer och delikatesser samt tog del av den fina utsikten över hela Sundsvall.

Under hemresan bjöd åter PRO:s samorganisation på godis och ett sista stopp för korv och kaffe gjordes vid Harmångerbadet. Resenärerna fick information om kommande resor och önskade att det blir en tradition med en gemensam resa varje sommar. Busschauffören, reseansvariga och alla resenärer tackades med varma applåder och efter avstigningen återvände alla hemåt i den varma sommarkvällen.

Maj-Britt Norlander