LÄSARTEXT: PRO:are i Bjuråker bjöd in till diskussion om Friggesundsskolans framtid

Torsdagen den 31 oktober hade vi bjudit in politiker från olika politiska föreningar.

Ordförande Jonas Holm (M) och vice ordförande Gerd Olsson (S), båda sitter i lärandenämnden deltog. Även representanter från övriga politiska partier i kommunen bjöds in: Carolin Schmidt (C) Henrik Svensson (S), Birgitta Johansson (SD), Hem och skola-föreningen i Friggesund samt några berörda föräldrar för att vi skulle få klart om vår fina skola i Friggesund. Skolan hade visat upp ett mycket bra resultat, men var på förslag att dras in.

Efter cirka två timmars intensivt diskuterande fick vi verkligen klart för oss hur viktigt det är för Friggesundsskolans vara eller inte vara kvar att vi håller koll på våra politiker.

Det smakade verkligt gott att efter informationen från politikerna bli bjuden på kaffe med dopp av våra kaffetanter, samt få klart för oss att alla berörda parter var överens om att vi ska träffas igen. Efter träffen fortsatte vårt möte rätt snabbt med formalia utan något större diskuterande.

PRO Bjuråker/Roland Lodén