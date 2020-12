LÄSARTEXT: Persmässan 100 år

Våra vanliga arrangemang har vi fått ställa in. Film- och berättarkvällar vår och höst, byvandringarna i maj, cruisingfika, hälsingegårdsstafetten, guidningar och andra arrangemang på hembygdsgården. Och framför allt hundraårsjubilerande Persmässan med Volasdan. Våra populära studiecirklar med Dibis bilder hann bara bli några gånger. Och nu som avslutning på året 2020 ramlade även julutställningen på Edsbyns museum bort, en populär händelse för juletidens återvändare i Byn. I år skulle vi visa Persmässan 100 år.

Men vi kom på en kul sak. Lagom till den inställda skyltsöndagen ordnade vi en miniutställning längs Café Gondolens stora fönstervägg ut mot Voxna älv. Museets skyltfönster kan man säga. Två tv-apparater visar gamla fotografier. Den ena från 1920 års första Persmässa fram till nyare tiders, och den andra med bilder och film från Volasdan, en strax 50-årig tradition. Vidare har vi litet affischer och föremål från Persmässan i fönstret. Hembygdsföreningen har producerat ett bildspel, som vi tänkte visa veckan innan utställningen öppnade. Vi får givetvis skjuta på detta till dess coronan tappat greppet om vårt samhälle.

Persmässan blev redan de första åren mycket populär i bygden. Mässan pågick under dubbla veckoslut i augusti. Första året kom cirka 5000 betalande och mot slutet av 1930-talet nådde man besökssiffror på runt 15 000 betalande under de fyra dagarna. Så det blev verkligen provinsens stora folkfest. Före andra världskriget var det mycket lokala förmågor, som underhöll med revyer och annat. En bygdens son, Jon-Erik Öst och alla hans musicerande barn och barnbarn blev stadiga gäster på scen och dansbana under många år.

Den här utställningen finns kvar över alla helgdagar fram till 16 januari. Alla är välkomna dit för att titta och minnas. Vill ni handla en julklapp eller något annat går det bra att knacka på eller ringa oss. Normalt har vi personal på plats dagtid måndag-fredag.

Torbjörn Lang