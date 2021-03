LÄSARTEXT: Nordanstigs manskör håller i, ut och ton

Under hösten 2020 och fram tills att restriktionerna för fysiska möten radikalt ändras övar vi via nätforum. Vi håller för närvarande på att öva in en delvis ny repertoar, som vi hoppas kunna presentera för vår trogna publik i Nordanstig och Hudiksvall under hösten, givetvis i samklang med de anvisningar som regering och folkhälsomyndighet då har gett ut. Till dess ber vi våra supportrar ha tålamod och ser fram emot att få möta er igen till nya musikupplevelser. Håll er friska genom att hålla avstånd och att hålla ton! Musik skapar nyttiga hormoner!

Börje Larsson