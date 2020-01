LÄSARTEXT: Naprapat besökte PRO-möte i Järvsö

Inomhus var det sig mera likt med vackert dukade bord för våra medlemmar. Lotterivinst­bordet var som vanligt fyllt av fina och användbara vinster.

Kurt hälsade alla varmt välkomna och speciellt till vår gästtalare Lisa Seliberg leg. naprapat, som flyttat till Järvsö från Järfälla.

Kurt Johansson öppnade den formella delen av mötet. Kurt rapporterade om ekonomin och redogjorde över dagsläget för kapital och kommande räkningar m.m. Stigande kostnader för drift av bygdegården är ett bekymmer, liksom en tyvärr låg medlemsnärvaro på våra aktiviteter.

Ordet lämnades fritt. Medlemmarna kom med några funderingar. Kurt och Kjell svarade efter bästa förmåga. De redogjorde även för det visionsarbete som gjorts. Försäljning av bygdegården kan vara en lösning. Helst vill vi då kunna fortsätta som hyresgäst i lokalen. Annars kan vi behöva hyra en annan lokal. Nu fick vi medlemmar mycket att fundera över till årsmötet. Kanske beslut kan tas då.

Lisa Seliberg berättade om sin fem år långa utbildning som under första året är jämställd med läkarlinjen. Sista året bestod av praktik.

Hon berättade att de vanligaste besvären är ryggont, besvär med nackar, armbågar, knä och höfter. Låsningar i muskler är vanligt. Det är viktigt att i tidigt stadium få en bedömning av en skada. Ett stretch-träning kan hjälpa en att bli symptomfri snabbare. Men går du länge med besvär innan du begär hjälp kan en snedbelastning ställa till med onödiga besvär.

Sedan fick vi lite tips på enkla fysiska övningar för att behålla rörlighet, balans m.m. De är jättebra rörelser att använda i vardagen. Vi ska framöver få in lite pausövningar vid våra träffar. Det är aldrig för sent att röra på sig (förrän det är för sent). Vi gav Lisa en välförtjänt applåd för den fina presentationen.

Så var det dag att smörja kråset. Chili con carne, ris, sallad och bröd lät oss väl smaka. Sedan följde lotteridragning med nöjda vinnare.

Och så avslutades mötet med gott kaffe och härliga kokosfrestelser. Ett trivsamt sorl steg från borden; där blev mycket ventilerat! Så var denna trevliga eftermiddag till ända och nu hade det börjat mörkna där ute i januarikvällen.

Aina Bäckström