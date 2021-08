LÄSARTEXT: Medaljregn över Tönnånger under SM i yxkastning

Tönnångers yxkastare arrangerade SM i yxkastning lördagen den 7 augusti med deltagare från hela landet och även så långväga kastare som från Skåne.

Både individuella SM och Lag SM genomfördes. Hemmakastarna kastade bra och då i första hand damerna som tog hem guldmedaljerna både individuellt med Anki Hedberg och i lag med Inga Norin, Majly Frisk och Anki Hedberg. I herrklassen fick hemmakastarna nöja sig med silver och brons på båda tävlingarna.

Resultat:

SM damer 1) Anki Hedberg Tönnånger, 2) Majly Frisk Tönnånger, 3) Annika Larsson Hällefors, 6) Inga Norin Tönnånger.

SM herrar 1) Eric Larsson Hällefors, 2) Stefan Persson Tönnånger, 3) Daniel Hedberg do, 4) Tomas Lööf Hällefors, 5) Morgan Karlsson Tönnånger, 6) Sven-Erik Rosén do, 7) Gunnar Persson do.

SM lag damer 1) Tönnånger Inga Norin, Majly Frisk, Anki Hedberg, 2) Hällefors.

SM lag herrar 1) Hällefors Rauno Wall, Eric Larsson, Tomas Lööf, 2) Tönnånger Morgan Karlsson, Stefan Persson, Daniel Hedberg, 3) Tönnånger 2. Sven Erik Rosén, Gunnar Persson, Per Hedqvist.

Stefan Persson