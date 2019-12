LÄSARTEXT: Lilla julafton firades på Bygdegården i Lörstrand

Snön hade smält bort, det droppade från taken och storgranarna vajade oroväckande. Men vid ingången mötte oss tomtar och inne doftade det ljuvligt från köket. Jul-dukade bord, varm glögg och många glada skratt lovade en trevlig afton. Här var det julstämning!

Ordföranden Kurt Johansson hälsade alla hjärtligt välkomna, särskilt till våra underhållare denna eftermiddag. Artisterna började sitt innehållsrika och varierade program på bas-förstärkt dragspel och gitarr samt sång. Vi fick bl a höra "Annas visa", "Låt mig få tända ett ljus" och en härlig joddlarlåt.

Doften av mat tilltog, för nu var allt framdukat. Vi blev äntligen bjudna till bords. Det var en stor fröjd för ögat att se det färg- och innehållsrika julbordet. Det fanns sill, lax, sylta, skinka, pastej, köttbullar, ägg, Janssons frestelse, såser, sallader och bröd. Åh, så gott det smakade!

När alla var mätta bjöds det på mer musik. Efter ett tag dämpades ljuset i lokalen. Järvsö lucia med tärnor skred in och bjöd på fin sång av ljusa ungdomsröster. De bjöd på luciasången förstås, "Goder afton" och "God bless you" bl a så tågade de ut under en välförtjänt applåd. De blev bjudna på lite julmat, innan de ilade iväg till nästa uppträdande.

Vi själva hade låtit maten sjunka undan lite, så var det dags för ris á la Malta och kaffe med kaka som lade sig som bomull runt hjärtat. Från orkestern och publiken framfördes roliga historier. Vi fick mer musik och spännande lotteridragning med många juliga vinster vidtog. Våra underhållare hade bra tur med sig i dragningen vilket uppskattades med applåder.

Till sist sjöng alla "Nu tändas tusen juleljus" och "Stilla natt". Kurt avslutade denna trevliga afton med att underhållarna och den duktiga kökspersonalen fick en stor och kraftig applåd. Mätta och glada for vi hem i den mörka kvällen.

Aina Bäckström