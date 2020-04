Läsartext: Lägeskoll med Alfta-Ösas bragdlag från tiomila 2019: "Nu önskar jag att allt ska bli som vanligt igen"

Irina Nyberg, första sträckan

Vad är ditt starkaste minne från tiomila 2019?

Minnet är så kort så man minns inte allt. Det som var kul är att vi sprang så fint allihopa och tog andraplatsen. Det regnade på prisutdelningen. Annars var det som vanligt, det vill säga trevligt och mycket support från Alfta-Ösa.

Hur är din tillvaro under rådande pandemi och hur går det med träningen?

Den roligaste tiden blev tråkigaste tiden på året. Man ville ju gärna börja tävla och träffa OL-kompisarna. Allt blev inställt till slut så det är inget att sikta mot i år. Då kom man tillbaka till träningsprocessen som man hade under vintern. Jag tränar som jag gjorde på vintern.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

Önskar något att sikta fram emot. Just nu är det omöjligt att planera något, allt känns så långt i framtiden. Att börja tänka på 2021 känns lite för tidigt.

Josefine Heikka, andra sträckan

Vad är ditt starkaste minne från tiomila 2019?

Starkaste minnet för min del är när Natalia kom till varvningen. Alla andra som hejade vid varvningen skrek till sina löpare att ”kör på” ”bara att forcera” osv. Jag hade dock själv gjort en två-minutersbom på slutet och visste att det var tekniskt svårt. Jag skrek istället till Natalia ”stay cool, stay cooooool”. Hon hörde det har hon berättat i efterhand, och hon gjorde en superavslutning. Självklart var det även ett starkt minne när vi såg henne i skogsbrynet och insåg att vi skulle bli tvåa.

Hur är din tillvaro under rådande pandemi och hur går det med träningen?

Jag jobbar på som vanligt med min träning trots omständigheterna. Stora skillnaden är dock såklart att jag inte får något kvitto på hur jag ligger till. Jag brukar köra två intervallpass per vecka, ett på löpband för att hålla farten på alla intervaller, och ett utomhus i varierad terräng. Det blir två gympass, ett orienteringspass och ett längre löppass som regel. .

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

Nu önskar jag att allt ska bli som vanligt igen och att man kan få njuta av tävlingar, stämningen och spänningen på tävlingar och utan att känna att man blir dömd av någon för att man går till gymmet eller går ut och käkar på restaurang. Jag mår inte så bra av att vara hemma så pass mycket som jag är nu.

Galina Vinogradova, tredje sträckan

Vad är ditt starkaste minne från tiomila 2019?

Jag minns när vi såg Natalia överraskande komma mot mål utan att hon hade visats på storbildsskärmen. Vi andra i laget fick springa jättefort för att hinna möta henne på upploppet. Jag minns också att jag fick slita mycket hårt på min sträcka och att det regnade jättemycket på prisutdelningen och knappt några fans var där.

Hur är din tillvaro under rådande pandemi och hur går det med träningen?

Just nu tränar jag precis som vanligt. Vi har inga restriktioner i min hemstad, Barnaul i Sibirien. För säkerhets skull har vi hyrt en löpmaskin om det skulle komma strängare restriktioner.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

Jag önskar att livet återgår till det normala så snart som möjligt.

Sara Eskilsson, fjärde sträckan

Vad är ditt starkaste minne från tiomila 2019?

Det jag minns starkast är en extremt nervös väntan på upplösningen tillsammans med de andra tjejerna i laget. Erfarenheten i Göteborg två år tidigare där vi tappade vad som såg ut att vara en klar seger på näst sista kontrollen gjorde att vi var väldigt rädda för att ta ut något i förskott. Vi vågade inte lita på rapporteringen utan det var först när vi själva såg Natalia på väg från sista kontrollen som vi vågade springa fram mot upploppet för att möta upp henne. En väldig lättnad och glädje.

Hur är din tillvaro under rådande pandemi och hur går det med träningen?

Jag jobbar precis som många andra mycket hemifrån men har ändå ett par dagar per vecka på plats på kontoret. Har hittills hållit mig frisk och kunnat träna även om jag som vanligt såhär års är påverkad av pollen. Avsaknaden av tävlingar är såklart väldigt tråkig men jag försöker se det som en möjlighet till förlängd grundträning.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

Mest av allt, det är en svår fråga... Men gällande den situation som är nu så känns det som att just ovissheten är väldigt begränsande på många plan i livet. Både idrottsligt, arbetsmässigt och privat är det så otroligt svårt att planera, ta beslut osv. när vi inte vet vad vi ska vänta oss och hur länge det kan tänkas pågå. Lite överblick skulle sitta fint.

Natalia Gemperle, femte sträckan

Vad är ditt starkaste minne från tiomila 2019?

Mina starkaste minnen är kopplade till mitt misstag i början av loppet och sedan när jag attackerade och kom ikapp gruppen av konkurrenter och tänkte ”now or never”. Så jag satte högsta fart och när jag kom till varvningen hade jag en minuts lucka till klungan. Jag kommer också ihåg när Josefine stod ensam i slutet på varvningen och skrek några väl valda ord att jag skulle hålla mig lugn. Det hjälpte. Och, givetvis, när dina lagkompisar står och väntar på upploppet strax innan mållinjen är en otroligt härlig känsla.

Hur är din tillvaro under rådande pandemi och hur går det med träningen?

Jag fick covid-19 (eller något annat virus, jag har inte testat mig, endast samhällsviktig personal testas här i Schweiz) och kunde inte träna under nästan tre veckor. Men jag tog det bara som en off-season-viloperiod. Viloperioden var kanske det bästa med sjukdomen. Den här veckan tränar jag en gång per dag och nästa vecka börjar jag träna två gånger per dag.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

För det första önskar jag att mina far- och morföräldrar, och alla andra vänner som är i riskgruppen, slipper få detta virus. För det andra har jag hittat ett mycket intressant trail-lopp som hjälper mig att få motivation till min hårda träning i dessa osäkra tider. Min andra önskan är att pandemin ska avta så pass att loppet inte ska bli inställt.

Thomas Ericson, Alfta-Ösa OK