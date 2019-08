LÄSARTEXT: Konfirmander träffades efter 60 år

Träffen inleddes med fika i hembygdsgården Västerby. Efter det en rundvandring bland byggnaderna där föreningens ordförande Göran Bratt berättade om Rengsjö hembygdsförening och föremålen i de olika husen. En visning som uppskattades mycket av deltagarna.

Konfirmanderna deltog också i gudstjänsten i kyrkan. Middag intogs sedan under trevliga former i Församlingshuset, samma hus där man en gång gick och läste.

De flesta av konfirmanderna bor fortfarande kvar i Rengsjö, eller har återvänt. Några kom från Stockholm och den mest långväga konfirmanden hade rest hela vägen från Varberg.

Ingen tid i Sverige har varit så ljus som slutet av 1950-talet med en framtidstro hur stor som helt. Hela världen stod öppen och väntade på dem då unga.

I Sverige styrde Tage Erlander och Gunnar Sträng. Ingmar Johansson knockar Floyd Patterson och blev världsmästare. Bröderna Cartwright börjar sändas i tv och i luften snurrade sputnikar från Sovjet.

Rengsjö var en egen kommun och Midnäsfabriken med över 300 anställda körde både två- och treskift. Det fanns åtta affärer i socknen (nu är bara affären i Löten kvar) och i varje by fanns bondgårdar med kor och hästar och Ferguson-traktorer. Nu har de flesta bönder för länge sedan slagit igen och ladugårdarna står tomma. För de unga var samlingsstället Esters kafé i Löten där det fanns både jukebox och flipperspel.

Hitlåtarna 1959 var till exempel Lipstick on Your Collar (Connie Francis), Är du kär i mig ännu Klas-Göran (Lill Babs), Flickor bak i bilen (Siw Malmkvist), I Need Your Love Tonight (Elvis Presley), Nu tändas åter ljusen i min lilla stad (Gunnar Wiklund) plus en radda Lasse Lönndahl-låtar.

Återträffen gjordes möjlig tack vare bidrag från Sedwallsfonden.

Sven-Anders Eriksson