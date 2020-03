LÄSARTEXT: "Jesus och klimathotet" tema under kafékväll i Näsviken

Anders Jansson ledde panelsamtalet, där Joakim Berg, Kent Sjöberg och Andreas Edström var deltagare. Allt från bibelverser till personliga reflektioner delades. Ett försök till en kort sammanfattning är att vi har ett tydligt ansvar för att ta hand om planeten och varandra, att det Jesus sa och gjorde kan vara en förebild, och att tron inte minst kan ge förlåtelse, hopp och kraft att ”vända blad” och fortsätta den utmanande omställningen. Ett exempel på bibelvers som togs upp var ”Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den” från Första Moseboken.

Sånggruppen Grabbarna och solisterna Urban Holmquist, Göran Sjögren, Leif Eriksson, Andreas Edström och Sara Norin bidrog med flera sånger på temat, däribland O store Gud, Till jordens yttersta gräns och Håll ut min vän. Heli Berg och Andreas Edström invigde under kvällen en fotoutställning med olika bilder av den vackra jord vi har fått att ta hand om. Utställningen går även att se under gudstjänsterna den 22 mars och 5 april. Sålda tavlor och annan insamling som gjordes under kvällen (drygt 11 000 kronor) gick oavkortat till ett nytt miljöprojekt inom PMU, där syftet är att skapa en ”community forest” i Etiopien.

Därefter höll Anders Jansson en andakt, där han bland annat konstaterade att ett hållbart liv har Jesus i centrum. Kvällen avslutades med sång och en kortare video från föreningen God Jord.

Andreas Edström