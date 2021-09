LÄSARTEXT: Japansk inledning på höstens verksamhet

Märkliga öden: Flickan från en fattig by i Norrland och studenten från Göteborg träffas i Stockholm vid 30-talets början. Via långa resor, på transsibiriska järnvägen över hela Eurasien, och lastbåt söder om Afrika får de återses och vigs samman i Japan. Deras dotter, Gunilla Ericsson, berättade personligt och engagerat om deras upplevelser och sin egen uppväxt i Japan.

Som de enda européerna fick fadern, Carl-Erik Necker, och två schweizare (från neutrala länder som hade beskickningar i landet) efter Japans kapitulation i uppdrag av USA att besöka alla krigsfångeläger i södra Japan och kunde där registrera 10 000 fångar. De besökte då även Hiroshima och Nagasaki, märkligt nog utan att drabbas av komplikationer av radioaktiviteten. Och vad gäller materiella skador – lika eländigt som det såg ut i de två städerna såg det i stort sett ut i alla utbombade japanska städer.

Vi fick en fin inblick i livet där och då, med brist på allt i ett söndertrasat, besegrat land. Pappa Carl-Erik lärde sig god japanska genom sitt arbete först för ett handelshus, och under kriget när handeln avstannade, på den svenska legationen. Detta bidrog säkert till att han fick utföra ett arbete på internationell nivå. Mamma Ricken lärde sig språket även hon under dessa nio år och kunde på så sätt få goda vänner och bekanta.

Under hela denna tid hölls kontakt med släkten i Sverige via brev, som finns bevarade. Kontakt med flera av de japanska vännerna hölls efter hemkomsten – efter en lång båtresa via Panama-kanalen – något som har varit till stor glädje för Gunilla och hennes familj och fadern vid två besök i Japan under 90-talet.

Som "slutrussin i kakan" fick vi njuta av anblicken av utsökta, broderade kimonor och en jacka, "haori" på japanska , som gjord för ett operabesök. En härlig inledning på höstens verksamhet!

Christina Berg-Tylöskog, Bollnäs Senioruniversitet