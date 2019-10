LÄSARTEXT: HRF:s höstaktiviteter Hudiksvall-Nordanstig

Elisabet berättade även om de två jubiléer där hon deltagit som representant för vår lokalförening. Dels var det Ljusdals HRF-förening som firade 50 år med middag och underhållning, dels Gävleföreningen som firade 90 år.

Vid Höstmötet var Allan Widarsson inbjuden för att tala om den verksamhet som Hjälp Till Liv international bedriver. Det var gripande berättelser om vikten av att få veta att någon bryr sig och uppleva att någon verkligen vill hjälpa! Forskning visar att vi människor mår bra av att hjälpa varandra och vi delade en del tips med varandra om vad vi själva kan göra.

Under denna samling bjöds det på goda hemlagade smörgåstårtor, som alla berömde. Vi fick även kontemplera lite över hösten när Elsie Bäcklund-Sandberg läste upp några dikter som hon skrivit.

Under oktober har föreningen varit verksam med informationsbord under tre tillfällen. Elisabet Norell och Elsie Bäcklund-Sandberg har samarbetat med detta.

På Balansera mera-dagen på Hagängsgården i Harmånger fick vi nöjet att ha sällskap av många andra utställare. Under vecka 42, som HRF-riks utlyst som Hörselvecka, fanns föreningen tillgänglig vid Hälsotorget på Hudiksvalls sjukhus under torsdagen, samt på gallerian Fyren under lördagen.

Samma dag medverkade HRF-medarbetare i radions P4 Extra och berättade om vad ett hörselsmart samhälle innebär och om det enkla hörseltest man kan göra på hemsidan ”hörseltestaren.se”. Det ledde till att sajten blev överbelastad av alla som ville göra hörseltestet, så i år blev verkligen Hörselskadades dag uppmärksammad.

HRF Hudiksvall/Nordanstig deltog även i HRF-distriktets informationsdag i Sandviken lördag den 26/10. Där diskuterades bland annat hörselvården i länet, syn-och hörselinstruktörer och den kommande rikskongressen. Vi fick veta att Region Gävleborg har börjat beta av de långa köerna till hörselvården genom att anlita privata aktörer samt andra Regioner/Landsting, och det kan ju vara värt en dagens ros.

Vi delade olika tips och upplevelser kring våra utåtriktade aktiviteter med varandra. Som vanligt var det mycket trevligt att möta HRF-medarbetarna från länet eftersom de är så positiva och sprider mycket kärlek och skratt omkring sig.

Höstterminens verksamhet för HRF i Hudik-Nordanstig som började med en samling kring surströmmingsburken i Sågtäktens bygdegård, kommer traditionsenligt att avslutas med luciakaffe i december.

Elisabet Norell