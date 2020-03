LÄSARTEXT: Högtidlig installation av ny mästare i Bifrostordens loge

Den nya mästaren K-G Karlsson avlade sin försäkran att obrottsligt tjäna Orden och efterfölja stadgarnas syfte och mål högtidligt i logens kapitelsal. Han hyllades efter ceremonin och iklädanden av de insignier som förlänas mästaren under efterföljande supé, inte bara av logens egna Bifrostbröder, dessutom av ett flertal medlemmar från vår fadderloge 22 Righeim Gävle och tillrest installator från ordens direktorium. OSSM Thommy Brännström.

Bifrostorden, vars stadgar syfte och mål författats och grundats av Selma Lagerlöf och skriftställare Ossian Nilsson år 1925 för att bereda plats åt alla i ordensverksamhet, inte bara besuttna, och tilltalet medlemmar emellan skall vara du, politiskt och religiöst obundet.

Som framgår av grundarnas namn så förstår man att det är ett kulturellt syfte och mål med ordern, exempelvis uppmuntra med stipendium till unga begåvade lokala förmågor inom musik och litteratur. Med orden har också sitt inre syfte att medlemmarna skall beredas plats till god samvaro som berikar varje medlems livskvalité.

Avgående mästare Sören Molander avtackades först under högtidliga former när insignierna, mästarkappan och ordförandeklubban återlämnades. Den avgående mästare tackade i sin tur för det förtroende som förlänats honom att leda logen under de föregående två åren.

Nu är det bara coronaviruset som dämpar vår aktivitet när det gäller sammankomster, under ytan är dock verksamheten i startgroparna med planering inför framtiden.

Sören Molander