LÄSARTEXT: Hemvärnets musikkår Gävleborg marscherade åter på Gävles gator

Hemvärnets musikkår Gävleborg som så många andra fått avstå från både övningar och spelningar, kunde på förra lördagsmiddagen marschera genom Gävle som en liten ersättning för de sex månader långa uppehållet där bland annat högvaktsspelningen vid Stockholms slott 3.e och 4.e oktober ställdes in på grund av den rådande pandemin. Under hemvärnstrumslagare Pia Strömbom ledning leddes kåren som består av musiker från hela länet på ett coronasäkert sätt under två timmar på Gävles gator. Tre stopp vid äldreboenden gjordes under kårens marscherande för att för de inneboende ha en kort men uppskattad konsert. Även de som var kring Stortorget fick lyssna på lite blåsmusik under ett kort stopp.

Kenneth Andersson, Delsbo