LÄSARTEXT: Härlig laganda på Rångsjön

Tävlingen går ut på att snabbast möjligt ro en kyrkbåt på tävlingsbanan.

Styrmän och båtar hade hyrts in från Dellarnas kyrkbåtsroddare som har lång erfarenhet av att manövrera de stora träbåtarna.

Erfarenhet av att ro fanns det inte lika mycket av i de tävlande lagen, där det i vissa båtar deltog noviser som aldrig tidigare suttit i en kyrkbåt.

Alla lag hade under fredagen fått chans att pröva på att ro en sträcka, men alla lag hade inte möjlighet att delta vid träningstillfället, och vissa lag hade inte riktigt lyckats sätta laguppställningen i tid för träningen.

Trots den bristfälliga erfarenheten imponerade lagen under lördagens tävling. Lagandan var på topp och när det inför slutspelet var dags för en tävling lagledarna emellan, hejades de på av såväl publik som det egna laget.

Denna mellanakt gick ut på att snabbast möjligt, med hjälp av en gummimadrass, simma ut och runda en boj. Till publikens förtjusning valde deltagarna att satsa på en hel del olika tekniker för att ta sig fram så snabbt som möjligt.

När det till slut var dags för final hade fjolårsvinnarna, Bjuråkers GIF, överraskande nog slagits ut och istället stod det mellan det välkända Delsboföretaget Sense air och Lönnmans hjältar, ett helt nybakat gäng som stegvis hittade formen under dagen.

Lagen var trötta efter att ha rott banan många gånger under, men samlade krafter och gav allt i en rafflande duell där Sense air till slut segrade.

Även utan att vara snabbast på sjön fanns chans till vinst under dagen. Lagen tävlande nämligen även om bästa utklädnad. Där stod det mellan två självklara huvudkandidater, Sjulsberg (eller Pirates of Rångsjön, som de kallade sig) och Linfläcks gård, extra fromma just denna dag då de klätt som som nunnor och munkar. En hemlig jury utsåg Linfläcks gård till segrare, och priset var gratis deltagande vid nästa års rodd.

Inför nästa år säger arrangörerna att de avser att uppvakta fler företag som kan nyttja arrangemanget som en teambuildning insats. ”Ju fler som är med, desto roligare blir det” konstaterade Pelle Nyberg från Johannesbergs byalag.

När kvällen kom återsamlades många av roddarna och funktionärerna för After-rodd på Svanbacken där Tobbes veranda underhöll.

Emma Nordebo Snygg