LÄSARTEXT: Hälsinglands orienterare samlades för intensiv träningshelg

Det var Alfta-Ösa som organiserade orienteringslägret med stöd av ledare från de deltagande klubbarna Edsbyns OK, Rehns BK, Hudiksvalls OK och Söderhamns OK.

Tre skogspass genomfördes under de två dagarna, med (för orienterare) mer eller mindre bekanta övningar som Larven, Brunbildsorientering, Finorientering och Kartteckenstafett. Terrängen var uppskattad och varierad.

En del löpare togs sig dessutom tid att fylla på ur naturens skafferi med både bär och svamp. Mellan träningspassen fanns det utrymme för egna aktiviteter och här tog flera chansen att göra nya bekantskaper i de andra klubbarna.

Lördagens kvällsaktivitet var Slumporientering där ungdomarna i lag fick kämpa för att finna lösenordet. Kvällen avslutades med en tävling som fick hjärtat i halsgropen på en del ledare när lagen tilldelades ett brännbollsträ och en blindbock. Uppgiften att krossa pappmuggar under ledning av de andra lagkamraterna genomfördes dock helt utan fara och lockade istället till många skratt.

Lägret avslutades med en traditionsenlig lägerstafett. Tolv tremannalag gjorde upp om segern i strålande solsken. Efter den urladdningen kunde nöjda deltagare vända hemåt från lägret.

Johannes Tyve, Söderhamns OK