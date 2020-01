LÄSARTEXT: Hälsinglands isar bjuder upp till fin skridskoåkning

Det är bara att välja och vraka, men problemet just nu är de kraftiga vindbyarna, så tipset är att välja flikiga sjöar, och åka på läsidan och landnära. Det finns överis som är svårt att upptäcka för den oerfarne åkaren. Dessbättre fryser de samman vid minusgrader!

Det största hotet just nu är att isen värms upp, vilket kort innebär; att när det är kallt, sjunker temperaturen högre upp i isen. Det kallas för kall is. Den har en god styrka och eventuella sprickor kan snabbt åter frysa. Strömmar tunnar ut isen, men isens kvalité påverkas inte.

Vid plusgrader i luften blir hela isen nollgradig. Det kallas för varm is. Då blir ytan ofta blöt. Iskristallerna separerar från varandra. Isen blir mjuk och tappar i styrka. Varm is är svagare och svårare att bedöma än kall is. Som skridskoåkare märker man det genom att skridskon skär igenom och ett knastrade ljud framträder vid skridskoskären. En sådan is ska man inte åka på eftersom man förr eller senare får ett ofrivilligt dopp. Utan känselsprö/ispik har man ingen som helst koll på läget. Vattenflödet påverkar isen negativt runt uddar, holmar, stenar, in- och utlopp etc är isen ofta tunn, om inte det är öppet vatten!

Det som nu också uppträder i olika storlekar, är de så kallade slukhålen. Dessa kan lätt orsaka otrevliga fall om man kör ned skridskon i dem. Dessa slukhål uppträder under och efter perioder av mildväder, och vanligast på kärnisen.

Iskunskap tar lång tid att lära sig, och man blir aldrig fullärd. Man lär sig bäst genom att vistas mycket på is, läsa böcker om is, färdrapporter, som man har tillgång till om man är med i någon skridskoklubb (kräver medlemskap och inloggning). Det är lärorikt och socialt är att vara med i klubb/förening.

Klubbar som bedriver långfärdsskridskoturer, så är ledarna välutbildade och med lång erfarenhet, och kan bland annat räddningstekniken, hur hittar jag dem? Googla är ett bra tips!

God tur

Inge Bäckström, f d färdledare, nu aktiv privatåkare