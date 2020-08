LÄSARTEXT: Hälsinglands enda hästpremiering har ägt rum i Bollnäs

Tyvärr fick det inte komma någon publik i år på grund av coronan och av samma orsak var antalet hästar mycket färre än vanligt.

Först skall hästen mätas och id-kontroll göras, sedan får den gå in i ringen och få en exteriör bedömning. I år blev det det 3-åriga Ardennerstoet Wiolina från Gäddvik som tog hem Best in Show med 41 poäng, ägare Lars Wälås.

Premiering är en form av utställning där man tittar på och bedömer och ger råd om hästens lämplighet i avel och där man kan se bakåt på olika linjer vad som är bra och mindre bra. Att den följer sin egen rasbeskrivning, där avelsston och hingstar får meriter för antal visade avkommor. Därför är det bra att man även visar valacker och ston som inte går i aveln.

Förr i tiden fanns det många premieringsplatser i Hälsingland och det var en stor folkfest, men med minskande intresse för aveln har även platserna försvunnit och nu finns bara Bollnäs kvar. Förr höll vi till på Långnäs i Bollnäs men sedan några år är vi på travbanan.

Huvudorganisationen för premieringar är SH Svenska Hästavelsförbundet. Men vi som arbetar på plats kommer från Hälsinglands Ardennerklubb, Nordsvenska Hästen Gävleborg och Gotlands Russet. Men sötast på plats är ju alltid fölen.

Maria Kastell, Hälsinglands Ardennerklubb