LÄSARTEXT: Fullt hus när Dorpec Kobane föreläste i Söderhamn

Två år, under IS ockupation som fullständigt krossade staden arbetade han som sjukvårdare/läkare. Bomberna regnade ned. Större delen av befolkningen tvingades fly. Många dödades och särskilt drabbades barnen. Dorpecs arbete handlade om allt som behövdes i Kobanê:. Sjukvård, försvar, lekskola, sång och musik, traumavård och sjukvårdsutbildning.

Men IS stred inte som en vanlig armé utan som monster i människoskepnad. Alla krigsbrott som finns utgjorde deras program. Men Kobanê hade aldrig befriats om det inte varit för den kurdiska kvinnliga armén, YPJ, berättade Dorpec. De satte skräck i IS som så småningom också fördrevs. YPJ hade endast lättare vapen medan IS var en fullrustad armé med alla tunga vapen. Men YPJ hade modet och övertygelsen och stred för sina familjer och en demokratisk framtid.

Samtidigt, nu, upprepar sig historien. Turkiet, tillsammans med jihadistiska rebeller som IS, laddar upp för att angripa Rojava, där Kobanê ligger. Turkiet planerar återigen ett folkmord mot kurderna och alla folk som lever i norra Syrien.

Mötet på biblioteket antog därför ett uttalande som riktar sig till såväl FN, EU och den svenska regeringen, att agera mot Erdogan och Turkiet med alla medel.

Söderhamns-initiativet hade arrangerat mötet.

Benny Gustafsson