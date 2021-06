LÄSARTEXT: Friluftstema på sommarens aktiviteter i Ovanåker

Vill du träffa kompisar och göra roliga aktiviteter tillsammans? Vill du lära dig mer om att göra upp eld, resa tält, laga mat utomhus, testa olika formera av friluftsaktiviteter? Kanske har du redan idag ett intresse för fiske, vandring, cykling, Hittaut eller andra utomhusaktiviteter? Går du i klass 3-6 i Ovanåkers kommun?

Stämmer någon av dessa punkter in på dig eller ditt barn? Då ska du/ni spana in Ovanåkers kommuns prova på-veckor som man just nu kan anmäla sig till. Det blir två veckor fyllda av roliga aktiviteter mellan klockan 10 och 15 varje dag. Först ut är Edsbyn under vecka 25 med Öjeparken som utgångspunkt och därefter följer Alfta under vecka 26 med Forsparken som centrum. Det blir bad, fiske, vandring, fotboll, frisbeegolf, utomhusmatlagning, femkamp, orientering och massa annat skoj som kommunens sommarjobbare tillsammans med personer från projektet Upptäck Ovanåker arrangerar. Veckan är helt gratis vara med på, men däremot krävs föranmälan. I skrivande stund är det ett 20-tal barn anmälda, så det finns fortfarande plats för fler.

Att det är just målgruppen klass 3-6 som valts ut beror på att det är den som det nationella projektet Luften är fri valt att fokusera på. Många i denna ålder tycker det är coolt att vara utomhus och vill gärna röra på sig som ett alternativ till att bara vara hemma, men många vet kanske inte hur man ska göra eller var man ska vända sig. Det är heller inte alla som är med i föreningslivet eller tycker om att tävla/spela matcher. Då är det ypperligt med en prova på-vecka likt denna så att man får lära känna sin närmiljö och testa på olika former av friluftsliv. Allt från att bara ligga i hängmattan i en skog, till att spela och leka i en park. Syftet med veckan är att både få upptäcka aktiviteter, men också platser i sin närmiljö – som kan locka till fler aktiviteter vidare under sommarlovet.

Dessutom kommer det bli ett gediget sommarlovsprogram resten av sommarlovet då kommunens föreningar löpande bjuder in till en rad olika utomhusaktiviteter. Det blir allt från fotboll, frisbeegolf, vandringar för unga och familjer, kubbturneringar och mycket mer.

Andreas Davidsson, Alfta