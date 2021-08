Läsartext: Framgångar för Söderhamns IFs friidrottare i helgen

Söderhamns IFs friidrottare Johanna Hedberg (K) och Ida Winlöf F13 tävlade i helgen i Sollentuna, Stockholm. Båda fick fina resultat, medaljer och PB. Johanna tog guld i längd, slog personbästa på 200m 28,50 och slutade 6:a i finalen på 100m. Ida Winlöf tog hela tre silver, ett i höjd, ett i kula och ett på 60m häck där hon dessutom tog personbästa med 9,91. Det räckte till en 4:e plats på 60m och längd.

Samtidigt under söndagen så tävlade Söderhamns IFs Otto Sundell. Spjutkastaren Otto Sundell Söderhamns IF tog nytt SB med 61,08m och en silverplats när Westinghouse Gurkspel avgjordes under söndagen.

Läsartext/Jenny Axelsson