Läsartext: Forsaframgång på Midälvastafetten

Ett 20-tal klubblag med åtta deltagare i varje lag kom till start. tävlingen dominerades av Sundsvalls OK med sex lag på startlinjen. Hälsingeklubbarna Forsa OK, Hudiksvalls OK och Ljusdals OK fanns också på plats.

Stafetten blev som vanligt en tät och omväxlande tävling i fint höstväder. Av hälsingeklubbarna lyckades Forsa OK bäst efter en stark inledning på förstasträckan av Robert Pettersson. Han växlade på femte plats dryga minuten efter täten.

Klubben höll denna placering in i halva tävlingen. Inför sista sträckan hade klubben avancerat till tredje plats med möjlighet att nå prispallen.

På den avslutande sträckan gjorde Anders Trolin en stabil insats och knaprade in två minuter på det ledande Sundsvallslaget. Det räckte till en slutlig andraplats med Sundsvallslag både på första och tredje plats.

Läsartext