Läsartext: Erik Rost avslutar en lysande landslagskarriär

Erik Rost, som under hela sin skidorienteringskarriär representerat Alfta-Ösa OK, gjorde sitt sista framträdande i skidorienteringslandslaget vid årets EM i Ryssland.

Han kan se tillbaka på en lysande karriär vars absoluta höjdpunkter är fyra VM-guld i skidorientering.

–Jag graderar inte de fyra VM-gulden mot varandra utan varje VM-guld har sitt värde, säger Erik.

Det första VM-guldet kom i sprintstafett tillsammans med Tove Alexandersson 2017 i Krasnojarsk. I sprintstafett ingår en dam och en herre och man åker två sträckor var.

–Det var kanske det bästa lopp jag gjort, säger Erik. Min sammanlagda tid på de två sträckorna var klart bättre än någon annans.

Även Eriks första individuella VM-guld kom 2017 i Krasnojarsk, då på långdistans. Loppet gick med gemensam start som Erik vann klart efter att bland annat som den enda av tätåkarna ha bytt skidor.

–Det var en fantastisk känsla när jag närmade mig mål och kände att mitt första individuella VM-guld var klart, säger Erik.

–Efter det guldet var det första gången jag kände att motivationen inte riktigt fanns för att förbereda mig för en ny säsong, berättar Erik.

Men hungern efter nya framgångar kom tillbaka och likaså hårdträningen som ledde till det tredje VM-guldet som kom i sprint på hemmaplan i Piteå 2019. Guldet delades med ryssen Sergej Gorlanov. Erik låg länge tidsmässigt klart bakom ryssen.

–Men jag hade fantastiska skidor och disponerade loppet på att bra sätt och kunde gå hårt i sista backen och komma ikapp och dela guldet med Sergej.

Det fjärde och sista guldet kom på medeldistans med gemensam start efter en klungspurt. Även det i Piteå 2019.

–Jag hade tidigare haft svårt med klungspurter men inför hemma-VM specialtränade jag spurter massor av gånger hemma på Lugnet vars upploppsdel väldigt mycket liknar avslutningen i Piteå.

På tävlingen blev det en klunga på runt tio löpare. Erik gick loss men ramlade och tappade skidan och flera i klungan kom ikapp och förbi. Erik reste sig och med hjälp av sina, även denna dag, fantastiska skidor och en mäktig spurt kunde han från en fjärdeplats gå förbi och ta en klar seger.

–Jag sätter mina fyra VM-guld mycket högt men jag sätter nästan högre att jag genom skidorienteringen fått vänner för livet och inte minst min fru Hanna som var tjeckisk landslagsåkare i skidorientering när vi träffades. Jag brukar citera den tjeckiska långdistanslöparen Emil Zatopek ”Victory is great, but all the friendship is better”.

VI i Alfta-Ösa OK minns Erik som växte upp i Alfta och representerade klubben i såväl skidorientering som fotorientering under ungdoms- och junioråldern och fick då fina framgångar både individuellt och i stafett i båda sporterna.

–Jag minns speciellt segern i Ungdomens tiomila i Skövde över tio sträckor då jag som vanligt fick ta hand om sista sträckan. Jag kommer ihåg i stort hela loppet och kommer ihåg en känsla i slutet av loppet som påminner mycket om mitt första individuella VM-guld, berättar Erik.

–Ungdoms- och junior-åren i Alfta- Ösa OK var viktiga och lade grunden för min seniorkarriär. Vi var flera i gänget som senare blev riktigt bra i senioråldern. Vi hade också väldigt bra ledare.

Erik hade redan innan årets säsong fattat beslutet att detta skulle bli han sista landslagssäsong men inte berättat om det för någon annan än för Hanna. Han hade inför säsongen tränat mindre än tidigare år och trots att säsongen började mycket bra med SM-guld i medeldistans så blev resultaten inte riktigt lika bra som de senaste säsongerna och det blev en bekräftelse för Erik att han fattat rätt beslut. Huvudskälet är att han vill ägna mer tid livet utanför idrotten, åt familjen, frun Hanna och sonen William och åt jobbet på Ludvig & Co.

–Jag trodde aldrig jag skulle komma till den här punkten att jag ville trappa ner men nu finns ingen tvekan.

Vad kommer nu att hända i Eriks liv? Han kommer om en vecka att komma tillbaka på jobbet på Ludvig&Co i Mora och börjar jobba som mäklare av skogsfastigheter till att börja med på halvtid. Han ser även fram emot att vara tävlingsledare för den skidorientering som Alfta-Ösa planerar att arrangera under kommande vinter.

–Jag kommer säkert att sakna tränings- och tävlingsresorna med kamratskap och tävlingsnerv, men beslutet är fatta och jag är trygg i mitt beslut säger Erik. Jag kommer att fortsätta att tävla i både skidorientering och fotorientering, jag älskar båda sporterna, men på en lägre nivå med lägre träningsintensitet. Det kan också mycket väl hända att jag dyker upp som ledare och coach.

–Jag är mycket nöjd med min karriär, avslutar Erik. Jag har uppfyllt mina drömmar och blivit bäst i världen. Individuella VM-guld i långdistans, medel och sprint, alla discipliner.

Läsartext/Thomas Ericson